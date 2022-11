Valerio Scanu fa coming out | ' Mi vuoi sposare?' Chi è il compagno Luigi Calcara

si sposa . Il cantante ha sorpreso tutti condividendo sul suo profilo Instagram il momeno in cui ha chiesto la mano del suo compagno, Luigi Calcara , docente nel dipartimento di ...si sposa ma la prima notizia è il suo coming out che ora è diventato ufficiale e di L'articolosi sposa ma prima fa coming out: chi è il suo compagno Luigi proviene da ...Sara Manfuso ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 nella quale ha raccontato della vita post GF Vip e dell'impegno nel sociale.Valerio Scanu si sposa. Il cantante ha sorpreso tutti condividendo sul suo profilo Instagram il momeno in cui ha chiesto la mano del suo compagno, Luigi Calcara, docente ...