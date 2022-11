Atalanta - Inter 2 - 3 | Dzeko show nel colpo al Gewiss Inzaghi chiude bene il 2022

Commenta per primo Oltre a consegnare a Gasperini il traguardo delle 500 panchine in Serie A, la sfida trarappresenta la sfida numero 250 di Inzaghi da allenatore nella massima serie. L'allenatore dell', con questa vittoria, diventa l'allenatore più vincente nelle prime 250 partite ...1 L'uomo copertina della vittoria dell'a Bergamo è ancora una volta Edin Dzeko . L'attaccante bosniaco ha affondato l'con una doppietta segnando l'ottavo gol contro i nerazzurri, a nessuna altra squadra ha fatto così tanti ...Si chiude con la prima vittoria in uno scontro diretto di questa stagione il 2022 dell'Inter. Un successo in trasferta contro una squadra tosta da affrontare come l'Atalanta in uno stadio storicamente ...Al Gewiss Stadium partita delle delle 12,30 no sono mancate le emozioni. L’Inter si aggidica il march-clou grazie a Dezeko in grande spolevero. Inizia bene l’Atalanta , dopo un tentativo sottoporta di ...