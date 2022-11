Allegri via dopo il Mondiale? Il suo sostituto è in Qatar adesso

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022) Continua ad essere in bilico la figura dicon la società bianconera che sembra aver già trovato il. Non immaginerete mai. La stagione della Juventus non sta andando secondo le aspettative; i bianconeri, considerando anche come si è operato sul mercato, volevano essere in lotta per lo scudetto e agli ottavi di Champions League. La realtà, invece, vede i ragazzi dilontano dalla vetta in Serie A e fuori dalla principale competizione internazionale. Difficile digerire una situazione del genere e i motivi, per spiegare questa drammaticità sportiva, sono diversi da un gioco che non decolla agli errori dipassando ad una serie di infortunati che sta impedendo al tecnico, in un periodo dove si scende in campo ogni tre giorni, di fare un necessario turnover. Ecco perché il futuro ...