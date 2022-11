LIVE Napoli-Udinese 2-0 | Osimhen di testa su assist Elmas e tiro di Zielinski!

2' - Azione delsviluppata sulla sinistra e chiusa da un destro di Elmas da dentro l'area, che viene murato da un avversario. 15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH 14:56 - Le squadre fanno il loro ...10 - Occasione per ilcon Osimhen che colpisce di testa al centro dell'area ma la palla termina sul fondo. 8 - Grande occasione per l'Udinese con Deulofeu che di tacco gira verso la porta da ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 30' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Ripartenza spettacolare del Napoli: tutto parte da Osimhen che fa salire la squadra, serve ...Il Napoli vuole continuare a mantenere il vantaggio accumulato sulle seconde (Lazio e Milan) prima della sosta per i Mondiali. L'Udinese, senza vittorie da 6 giornate, cerca il colpaccio contro la cap ...