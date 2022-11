(Di sabato 12 novembre 2022) Calciomercato, iche hanno migliorato di più la propria valutazione inA.. Dopo gli aggiornamenti a cura del portale Transfermarkt dei valori di mercato dei top campionati esteri, arriva anche quello dellaA. Chi sale? Super balzo ditskhelia che batte tutti i suoi colleghi in Italia (e anche in Europa) con un +25 milioni. Avanza anche. Le squadre più presenti nella top 20 sono il Napoli con 6e l’Atalanta con 4.la classifica completa 20) RODRIGO BECÃO (Udinese) Aumento di: +4 milioniattuale: 10 milioni Ruolo: difensore centrale 19) CHRISTIAN KOUAMÉ (Fiorentina) Aumento di: +4 ...

napolipiu.com

Su Libero. È Kama Sport. Valuta talenti di 70 campionati. Così il Napoli ha scelto, Kim, Ostigard e Olivera e ricevuto conferme su Simeone e Raspadori Mg Verona 15/08/2022 - ...esborso che...3 È una rosa che vola! Il Napoli senzarimane bello e vincente , lo ha dimostrato in queste due ultime partite importantissime contro ... poi nel turno infrasettimanale, ancora senza KK77,... Kvara supera Leao. Ecco i giocatori con più valore in serie A È finito il 2022 di Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio accusato ieri nel derby. Brutte notizie in casa Roma, dopo gli esami a cui si è sottoposto subito il centrocampista, ecco il verdetto: lesione ...Luciano Spalletti in attesa di comprendere le condizioni di Kvaratskhelia: per il georgiano del Napoli quella di oggi sarà una giornata chiave ...