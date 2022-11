Ue | Mattarella | ' fiducia reciproca tra partner con opera paziente ed efficace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Maastricht, 11 nov. (Adnkronos) - "Il percorso di integrazione europea è stato costellato di difficoltà e contraddizioni, e ha richiesto passione ostinata e fatica instancabile, spese nella ricerca di comprendere e armonizzare le attese dei diversi protagonisti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato. "Un percorso accidentato; frutto, sin dall'inizio, di tormentati scontri e di lungimiranti incontri -ha ricordato il Capo dello Stato- tra le sensibilità delle delegazioni dei vari Governi impegnati nei negoziati. Proprio perché fondato su principi di diretta partecipazione dei popoli alle decisioni, l'orientamento dei diversi Paesi non è stato ispirato da una linea univoca, costante, in questi settant'anni. È stato influenzato, ...