Pagelle Ascoli-Frosinone 0-1 | voti e pagelle Serie B 2022 23

(Di venerdì 11 novembre 2022)0-1, match valevole per la 13esima giornata di/23.(3-5-2): Guarna 6; Simic 6, Botteghin 5.5, Quaranta 5 (77? Ciciretti 5); Falzerano 5.5 (77? Adjapong 5), Collocolo 4, Eramo 6, Caligara 5.5, Falasco 6; Dionisi 6 (66? Gondo 6), Pedro Mendes 5.5 (58? Lungoyi 5). Allenatore: Bucchi 5(4-3-1-2): Turati 6; Sampirisi 6, Lucioni 6, Ravanelli 5.5, Frabotta 6 (77? Cotali 5); Rohden 6 (58? Insigne 7), Mazzitelli, Boloca 5.5 (59? Lulic); Garritano 5.5 (58? Bocic 5); Moro 5.5 (58? Borrelli 6), Mulattieri 6. Allenatore: Grosso 7 ARBITRO: Marinelli 6RETI: 71? InsigneNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Moro, Boloca, Simic, Frabotta, Falasco, Mulattieri, InsigneEspulso: ...

TUTTO mercato WEB

Notte da protagonista in Champions League alla sua prima gara da titolare per Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista della Juventus sfodera.I migliori (e i peggiori) in campo per la stracittadina, valida per la nona giornata del Campionato di Serie D ...