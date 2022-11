Ftx | uno dei più grandi exchange di criptovalute | dichiara bancarotta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ftx alza bandiera bianca dopo la fallita trattativa per l'acquisizione da parte di Binance. L'ex avvocato del fallimento di Enron prendere le redini della compagnia dopo l'addio dell'ad Bankman-Fried

... ma che in molti (in primis gli investitori) non avrebbero mai voluto veder scritta: il fallimento di. Lo schianto interessa quello che, fino a pochi giorni addietro, eradei più importanti ...Cala così il sipario su una settimana tumultuosa perdei più grandi nomi ed exchange del settore. Nel giro di pochi giorni,è passata da una valutazione di 32 miliardi di dollari al ...Circa 130 società affiliate fanno parte del procedimento, tra cui Alameda Research e FTX.us, la filiale statunitense della società.L'avventura di FTX e di Sam Bankman-Fried è giunta al capolinea: sfumata l'acquisizione, la società ha presentato istanza di fallimento.