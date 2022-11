Food Wizards | Luisa Ranieri e il cartone animato che parla di cibo e benessere ai bambini

(Di venerdì 11 novembre 2022) Unperre aidi alimentazione e: si tratta di ‘‘ che vede il coinvolgimento di. Un progetto (prodotto da Rai Kids, Zocotoco srl e Mad Entertainment in associazione con Rai Com e con Prima Shape) nato nel 2014 come ha raccontatodurante la nostra intervista, dall’incontro con la Dottoressa Sara Farnetti esperta di medicina funzionale. “nasce dall’incontro con Sara Farnetti lontano 2014 nasce da un’amicizia, dalla voglia di una mamma di cercare una soluzione alimentare per la propria figlia, dei consigli che mi ha dato Sara Farnetti. – racconta ai nostri microfoni...

