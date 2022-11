Classifica FIMI | Bizarrap & Quevedo dominano i singoli | Rondodasosa debutta al primo posto negli album Quinto Alex W di Amici

... Sangiovanni, Paola Turci, Levante, Cosmo, la rivelazione del rap italiano Lazza (17 settimane al primo posto della/Gfk degli album più venduti in Italia con il suo Sirio). E poi il ...È "Trenches baby" di Rondodasosa l'album più ascoltato della settimana che entra direttamente al n. 1 della/Gfk dove sono presenti anche 14 brani dell'album nellaufficiale dei singoli. Pubblicato il 4 novembre per Atlantic/Warner Music Italy, il progetto del rapper conquista ...CloudFlare è stata sconfitta in tribunale dalla FIMI: dovrà bloccare tre siti BitTorrent presenti sulla stessa piattaforma cloud ...'Trenches Baby' entra direttamente al n. 1 della Classifica FIMI/Gfk, dove sono presenti anche 14 brani dell’album.