Vaticano | Becciu perde causa civile contro Perlasca

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Il cardinale Angeloha perso laintentatail suo principale accusatore, mons. Alberto, testimone chiave nel processol’ex numero due della Segreteria di Stato in corso in, ed è stato anche condannato a risarcire le spese per lite temeraria. La decisione è del giudice della II Sezionedel Tribunale di Como Lorenzo Azzi, che nei mesi scorsi aveva già respinto la richiesta dell’ex Sostituto tesa a ottenere un sequestro conservativo di 500mila euro nei confronti dello stessoe della sua amica Genoveffa Ciferri. Il giudice dunque ha rigettato la, condannando il cardinale a pagare non solo le spese legali ma anche 9mila euro di spese ...

Alla domanda del presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, su quali investimenti ... Angelo, il teste ha risposto: "Non ci ho mai parlato, non l'ho mai conosciuto".Il cardinale Angeloha perso la causa civile intentata contro il suo principale accusatore, mons. Alberto ...nel processo contro l'ex numero due della Segreteria di Stato in corso in, ed ...Rigettata la richiesta di danni nei confronti del suo grande accusatore. L'avvocato Sammarco: 'Il cardinale condannato anche per abuso dello ..."Mi sembrò di capire di essere stato coinvolto e strumentalizzato perché amico del Papa". Lo ha detto Giuseppe Milanese, presidente della Cooperativa sociale Osa e vicepresidente Confcooperative Lazio ...