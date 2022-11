Spagna | Vox dovrà convivere con un partito europeista se vorrà andare avanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ora Santiago Abascal, leader di Vox, si appropria del terminecracia. È un déjà vu per noi italiani che, per decenni, abbiamo sentito Marco Pannella usare quel sostantivo – da lui stesso coniato – come un’invettiva contro il regime. Abascal, come Giorgia Meloni nei mesi che hanno preceduto il 25 settembre, avverte l’arrivo dell’onda giusta, pronta a trascinare il centrodestra sulla soglia della Moncloa nelle elezioni politiche di primavera. È questo il momento per dare impulso a tutto l’armamentario antisistema, con lacrazia vista come il male che soffoca il popolo e il referendum come la possibile cura per la fragile democrazia iberica. Non è la riedizione di un intervento pannelliano su Radio Radicale, ma il manifesto programmatico, battezzato “España decide”, col quale Vox si lancerà a capofitto nell’agone elettorale. Il richiamo ...