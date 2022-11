Romanzo Radicale | su Rai 3 in prima serata l’11 novembre 2022

L'attrice Claudia Coli torna in una fiction targata Rai. Sarà infatti lei a interpretare Luciana Castellina in "" di Mimmo Calopresti (una coproduzione Rai Fiction e Italian International Film), docu - film con protagonista Andrea Bosca nei panni di Marco Pannella, che andrà in onda (in prima ...Anche nel"Guerra e Pace" di Tolstoj troviamo un esempio di come l'incontro con la morte possa suscitare un cambiamento psicologico. Intorpidito dalla vita vuota dell'aristocrazia ...Dopo aver ricevuto i risultati ufficiali delle elezioni legislative del primo novembre, il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog ha avviato le consultazioni con le liste rappresentate alla Knesset ...“Pannella, corpo libero”. Materiali d’archivio, fiction – lo incarna Andrea Bosca – e testimonianze: Marco Pannella secondo Mimmo Calopresti, ovvero Romanzo Radicale, in onda venerdì 11 novembre (21.2 ...