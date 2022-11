MotoGP | Pecco Bagnaia ad Eicma | “Riuscire a confermarsi sarà la cosa più difficile”

(Di giovedì 10 novembre 2022), neo campione del mondo di, è ospite a, l’Esposizione internazionale delle due ruote a Milano. L’affetto dei fan fa piacere, ma lui ancora deve metabolizzare: “Quando sarò tranquillo e guarderò quello che è successo in tv” perché, spiega, “al momento non ho ancora capito bene”. È proprio l’affetto dei fan che “ti fa sentire di aver fatto qualdi bello e di importante”, commenta il venticinquenne. “è un bel modo per stare con la gente”. Qui, racconta, “venivo sempre da piccolo con il mio papà o mio zio”, e nel 2009 gareggiò proprio in un’areadi miniGP: “Quando si è bimbi, si sogna tanto, ho sempre sognato di diventare campione. Io sono stato fortunato e dopo 13 anni sono campione del mondo”. Poi si guarda indietro, tanti i ...

