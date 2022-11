(Di giovedì 10 novembre 2022) L’Inter di Simonestravince 6-1 contro il Bologna, nella splendida cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri reagiscono alla pesante sconfitta di Torino contro la Juventus. Degna di nota la prestazione di Dimarco, l’esterno dell’Inter e della Nazionale, autore di due gol uno più spettacolare dell’altro, sta dimostrando di essere uno dei giocatori più in forma del campionato, divenendo pedina fondamentale dell’Inter di Simone. Federico Dimarco (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Le dichiarazioni di SimoneDurante il post-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore dei nerazzurri Simone, il quale ha espresso la sua opinione sul campionato in corso e sul match vinto contro il Bologna, di seguito le sue dichiarazioni: Sul cammino della squadra ...

Spazio Napoli

Del Milanlo spirito di squadra. 'Nessuno si è tirato indietro, tutti hanno lottato, anche ... Sull'Inter: 'è bravo, ma deve dare una sua identità alla squadra e non affidarsi solo al ...In un colpo solo Steven Zhangl'Inter in tutte le sue componenti, mette a tacere le voci sulla cessione del club e chiede a Milan Skriniar di restare in nerazzurro, sottolineando gli sforzi collettivi per migliorare di anno ... Inzaghi elogia il Napoli: poi il commento sullo Scudetto In scena il Monday Night del campionato di Serie B al Granillo, col big match tra Reggina e Genoa: ecco le ultime news ...Fuori uno. Ma, sorpresa delle sorprese, non è la Juve che vince 2-0, bensì l’Inter che perde il derby d’Italia dopo averlo dominato nel primo tempo e con almeno due occasioni ...