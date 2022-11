Belve oggi non va in onda | perché | motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022) 10 novembre 2022non va in? Il programma di Francesca Fagnani in secserata su Rai 2 inizialmente doveva andare intre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Da questa settimana però si è optato per mandarlo insolo due volte, il martedì e il mercoledì. Ecco, giovedì 10 novembre 2022,non va in. “Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”, la notizia è stata data via Twitter dalla stessa Fagnani. Ma come mai si è arrivati a questa decisione dopo solo una settimana di messa in...