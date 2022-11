ATP Finals | la classifica dei più vincenti Comanda Roger Federer davanti ad un terzetto

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) La storia delle ATPpassa attraverso da una lunga quantità di nomi. Già, perché non si sono sempre chiamate così: c’è infatti un lungo passato nel quale è passato alla storia l’altro nome con cui la competizione è stata inizialmente nota: il Masters. O meglio, Masters Grand Prix: questa la definizione dal 1970 al 1989, e rimasta in vigore fin quando, trovato dal 1977 il Madison Square Garden come sede fissa (prima era itinerante), il citato 1989 è stato l’ultimo anno sia di New York che del nome originario. Dal 1990 Francoforte inaugurò l’era ATP World Tour Championships, anche se formalmente nessuno chiamava il torneo in questo modo. Ci si trasferì a Hannover dal 1996 fino al 1999. ATP2022: Novak Djokovic mette nel mirinoa Torino Poi, nel 2000, Tennis Masters Cup: Lisbona, Sydney e poi ...