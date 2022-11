Raspadori | “Siamo soddisfatti | oggi non è stata una gara facile | abbiamo dato un’altra dimostrazione del nostro valore”

... poi saltato, e le super critiche dei tifosi azzurri per gli acquisti di Simeone e, non ... Ce lochiesti tante volte nel corso della sua carriera: ma chi è davvero l'allenatore di ...Così dopo lo Spezia, piegato al 90' da un gol di, e la Cremonese, travolta solo nel ...stati bravi a non farci travolgere dal nervosismo per il gol che non arrivava". Napoli in volo, ...Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli ieri contro l’Empoli avrebbe vinto con o senza il “rigorino”. Dopo 64’ di gioco Spalletti ha cambiato la squadra ...Blog Calciomercato.com: Una volta, per insegnare ai bimbi la buona creanza, si raccontava loro la favola dell'erba voglio, una pianta irreperibile che, proverbialmente, non ...