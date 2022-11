Caos Pd | Nardella pronuncia la parola più temuta | Scissione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) E' sempre piùnel Partito democratico. E il sindaco di Firenze Dariosi spinge dove finora non era ancora arrivato nessuno, evocando la possibile. «Credo che se noi non troviamo una base comune di valori tra posizioni diverse che in questi anni si sono manifestate nel nostro partito noi possiamo anche rischiare una. Per evitare unanoi dobbiamo costruire un perimetro di valori e ideali nei quali ci riconosciamo tutti. È questo lo sforzo che secondo me va fatto ora. Non attribuisco ai nomi che stanno emergendo o che sono emersi questa responsabilità: no, è un problema di impostazione culturale che ci diamo noi come comunità politica» spieganel corso di una conferenza stampa alla stampa estera. «Il Pd deve coltivare la propria ...