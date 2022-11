Banca Mediolanum | Doris | ‘In uno scenario complesso nostro modello business solido’

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nei primi nove mesi del 2022, in unoparticolarmente, ildisi è rivelato estremamente solido, con una performance commerciale robusta, motore della nostra crescita, e un elevato margine di interesse. Così Massimo, amministratore delegato dicommenta i risultati dei primi nove mesi. ”In particolare, la resilienza dei flussi in risparmio gestito è legata alla professionalità dei nostri Family Banker, cresciuti oltre i 6000, che con la loro consulenza hanno educato nel tempo i clienti a guardare oltre le oscillazioni dei mercati e all’efficacia della nostra strategia dei servizi di investimento automatici. Il margine operativo dei primi nove mesi è aumentato del 25% e, ...

ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto pari a 371,5 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 375,8 milioni dello stesso periodo del 2021 ma in un contesto molto ...A Piazza Affarisi trova in calo dello 0,44% dopo aver presentato i conti del 3° trimestre del 2022. In particolare, laguidata dall'Ad Massimo Doris ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ...(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto pari a 371,5 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 375,8 milioni dello stesso periodo del 2021 ma in ...Il margine operativo dei nove mesi è aumentato del 25%. A ottobre raccolta netta di 724 milioni | Analisti, Banca Mediolanum riuscirà a stupire sui conti. La forza della rete di banker e dei tassi C'è ...