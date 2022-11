Svelata la data dell’inizio delle riprese di Deadpool 3 | le indiscrezioni

(Di martedì 8 novembre 2022) Una notizia che giunge dopo anni di sviluppo del film e che ha lasciato gli appassionati del genere con il fiato sospeso, desiderosi di sapere quando sarà possibile assistere al prosieguo del film. Parliamo, ovviamente,di3 sulle quali Ryan Reynolds ha deciso di fornire alcuni dettagli e ha aggiornato i suoi fan sulla fase di stesura della sceneggiatura. E, nonostante ci sia ancora un alone di mistero, sappiamo che l’attore sarà al fianco di Hugh Jackman il quale interpreterà il famigerato Wolverine. Ecco i dettagli. Ryan Reynold svela alcuni dettagli su3 Durante una recente intervista rilasciata a SiriusXM, Ryan Reynolds ha aggiornato i suoi fedelissimi e gli appassionati di3 in merito alle prossime, pare che non saranno imminenti ...

Everyeye Videogiochi

... sarebbe statadurante la seconda metà di questo mese di novembre . Ora le conferme sullae suoi luoghi arrivano direttamente da casa Abarth che ha fissato infatti un vero e proprio ...Sarà More than EVer, con l'accento su EV, la prima elettrica della stora di Abarth . La annuncia così la casa dello Scorpione, anticipando lain cui saràal mondo, il prossimo 22 novembre alle 14 ora italiana. La Abarth New 500 farà da pioniera di quella che Abarth definisce la Scorpion New Era, una nuova era dello Scorpione in ... COD Warzone 2.0: svelata la data del grande show con il reveal di DMZ