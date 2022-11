Kitesurfer risucchiato da un elicottero | “Un incubo che ritorna”

(Di martedì 8 novembre 2022) Nonostante siano passati 4 anni Alessandro Ognebene ricorda nitidamente quanto gli è successo il 3 ottobre 2018 quando è statoda elicotteri mentre si trovava in acqua con il suo kitesurf, a Torre Flavia. “Sono passati quattro anni ma il rumore di quegli elicotteri è sempre nella mia testa” Alessandro ha ben impresso quei momenti nella sua mente. Mai avrebbe immaginato quel giorno di restare vittima di un incidentedai velivoli della Nato che stavano svolgendo un’esercitazione. Unche lo accompagna ancora oggi “Ogni tanto di notte mi sveglio perché sono in preda ad un– racconta ila Il Messaggero – ero da poco entrato in acqua con la vela e poi è passato quel bestione che mi ha aspirato per tanti metri. Dopo un volo in aria sono crollato a terra. È ...

In mare c'era Alessandro Ognibene ,che aveva approfittato di una giornata soleggiata, ... un elicottero in forza alla Nato , l'ha letteralmenteverso l'alto per diversi metri, ...So solo che quell' mi hae poi mi sono trovato al Gemelli con un forte trauma cranico, un'emorragia interna, sette costole rotte, un polmone schiacciato, due vertebre fratturate, problemi ...Aspirato in aria dalle pale dell'elicottero militare, che sorvolava a bassa quota le acque di Ladispoli, a nord di Roma. In mare c'era Alessandro Ognibene, ...«Sono passati quattro anni ma il rumore di quegli elicotteri è sempre nella mia testa». Ricorda come se fosse ieri l’incidente a Torre Flavia Alessandro Ognibene, ...