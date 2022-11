Harry e Meghan | Guai in vista | l’annuncio che divide | mai più con lui

Leggi su howtodofor

(Di martedì 8 novembre 2022) Royal Family, altriin: perla frattura è insanabile, si preannuncia il Natale più freddo per la coppia. I più speranzosi coltivavano da tempo la speranza che la scomparsa della Regina Madre potesse fungere da collante per il resto della chiacchierata Royal Family. Nonostante tutti i membri della famiglia abbiano presenziato solennemente alle esequie di Elisabetta II, infatti, la frattura tra Re Carlo e il figliol prodigorimane immutata. Anzi, appare ormai radicata e senza alcun margine per una tardiva riconciliazione. Secondo una recentissima indiscrezione, i Duchi di Sussex non avrebbero alcuna intenzione di ricucire lo strappo, e trascorreranno il Natale lontano da Londra. Fisseranno infatti il campo base per i festeggiamenti in California, a Santa ...