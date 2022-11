F1 | Charles Leclerc | “Si sta parlando più del dovuto degli errori di Imola e Le Castellet”

(Di martedì 8 novembre 2022) Il 2022 si è rivelato un anno agrodolce per la Ferrari, facendoci vedere da un lato comesia un pilota certamente di talento, con sprazzi di manovre fenomenali specialmente per quanto riguarda i duelli ravvicinati, sia in attacco (Gp Austria) che in difesa (Gp Silverstone), dall’altro lato come il pilota della Ferrari abbia commessoche sono costati parecchio nell’economia del mondiale,riconducibili a quel fenomeno che in Formula 1 gli addetti ai lavori identificano con il termine anglosassone “overdriving“, ossia guidare oltre (letteralmente) i limiti della vettura.(Credit foto – pagina Facebook)In molti hanno ricondotto a questo fenomeno i due “grandi” ...

Il 2022 ci ha fatto vedere comesia un pilota certamente di talento, con sprazzi di manovre fenomenali specialmente nei corpo a corpo, sia in attacco (vedi Austria) che in difesa (vedi Silverstone). Alle volte però ...La carriera di Sebastian Vettel volge purtroppo al termine. Quelle di Interlagos e Abu Dhabi saranno le ultime due gare in Formula 1 del campione tedesco.è stato uno dei suoi tanti compagni di squadra, ovviamente in Ferrari, nel periodo in cui Seb era già in una fase discendente, quantomeno del suo rapporto con la Rossa di Maranello. Il ...Il 2022 ci ha fatto vedere come Charles Leclerc sia un pilota certamente di talento, con sprazzi di manovre fenomenali specialmente nei corpo a corpo, sia in attacco (vedi Austria) che in difesa (vedi ...La carriera di Sebastian Vettel volge purtroppo al termine. Quelle di Interlagos e Abu Dhabi saranno le ultime due gare in Formula 1 del campione tedesco. Charles Leclerc è stato uno dei suoi tanti co ...