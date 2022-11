(Di martedì 8 novembre 2022) Unasi è consumata domenica pomeriggio neldi, precisamente in via Ferrara.ta e sa terra per diversiLa vittima, unache passeggiava per strada in compagnia del marito è stata avvicinata alle spalle da una persona a bordo di uno scooter che, dopo averle strappato la borsa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Teleclubitalia.it

... spesso condotte dietro la maschera pacifista e democratica, per nascondere la loronatura imperialistica. La guerra imperialista, di, non è però solo il risultato della politica dei ...La comunità di Inzago è rimasta sconvolta dallaavvenuta in una villa al Villaggio residenziale . Da qui la decisione dell'Amministrazione di confrontarsi con i residenti sul tema della sciurezza. Focus sulla sicurezza a Inzago dopo ... Brutale rapina in pieno centro a Napoli, donna trascinata per metri Ennesima rapina violenta a Roma. Lo hanno seguito sotto casa e lo hanno picchiato brutalmente, il tutto per portargli via la catenina che portava al collo. A compiere l’aggressione tre uomini giovedì ...La comunità di Inzago è rimasta sconvolta dalla brutale rapina avvenuta in una villa al Villaggio residenziale. Da qui la decisione dell'Amministrazione di confrontarsi con i residenti sul tema della ...