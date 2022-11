Sorpreso a rubare all’interno di una scuola | arrestato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Idella Tenenza di Scafati, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti presso l’Istituto Scolastico paritario Einaudi perché era in corso di attivazione il sistema di antintrusione. Nel corso dell’ispezione ihannoun uomo che, introdottosi nel plesso dopo avere forzato la porta di ingresso, tentava di asportare materiale informatico didattico ed altri diversi dispositivi elettronici. L’uomo, che ha provato la fuga, un 26enne, originario di Torre del Greco, già noto ai militari, è stato bloccato, tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore. Il notebook, destinato per la didattica degli alunni della, e gli altri oggetti, sono stati restituiti all’Istituto di ...