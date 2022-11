Una magia di Bellemo e il Como torna a vincere | il Venezia sempre più in crisi

AGI - Agenzia Italia

Poi si parte e dopo 9' arriva il primo squillo, con Mancuso che spara alto da due passi subella sponda di Cerri. Al 13', Longo è costretto al cambio: fuori Ioannou perbotta allo zigomo, ...Uno spettacolo tra realtà virtuale e mondo reale a Cantù. " Ogni inizio racchiude" si presenta come uno show innovativo in cui la realtà fisica del nostro mondo si miscela e si sovrappone, fino a convergere, con la realtà virtuale. Appuntamento il 13 novembre Questo ... Impara, ridi, magia. La “filosofia wok” di Jeremy Pang in cucina La squadra di Longo respira e sale a quota 12 in classifica, mentre i lagunari rimangono inchiodati al penultimo posto ...Una tempesta perfetta, in cui la musica 'racconta' gli stati d'animo dei protagonisti della storia e accompagna gli eventi, con una varietà di accenti, tempi e sfumature, in sintonia perfetta con il l ...