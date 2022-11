Il sindaco Sala | ' Le frasi di Berlusconi | Salvini e Sgarbi non aiutano Inter e Milan'

La risposta deldi Milano Giuseppenon tarda ad arrivare. Circa 24 ore dopo le polemiche rinnovate da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi sul futuro stadio di Inter e Milan, il primo ...... collegato via radio allaoperativa. Tra le varie azioni, è stata simulata l'evacuazione delle ... IlCarlo Bo: "Da quel tragico 1994 molto è stato fatto e molto abbiamo imparato per farci ..."Tutte queste esternazioni non aiutano le squadre. Quando il progetto esecutivo sara' definito si andra' in consiglio. Passera' del tempo.Il sindaco: "Questa è una città evoluta che non può stare alle dichiarazioni e ai protagonismi, le regole ci sono e vanno rispettate" ...