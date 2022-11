NFT anche per Game Of Thrones

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Warner Bros, Discovery e HBO hanno chiuso un accordo con Nifty’s, celebre piattaforma che opera nel campo dei non-fungibile token per la creazione di una serie di NFT dedicati aOf, la celebre serie fantasy ispirata ai romanzi di George R. R. Martin. Faranno il loro ingresso sul mercato già quest’inverno, ma non è stato ancora comunicato quando avverrà il lancio ufficiale. Grazie a “Of: Build Your Realm”, questo il nome ufficiale dell’esperienza NFT di GOT, gli acquirenti potranno costruire il loro personalissimo regno, collezionandoavatar, oggetti da collezione e molto altro ancora. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Marchio e maglietta della Juventus protetti anche nel mondo degli Nft Gli analisti hanno fornito le seguenti valutazioni per TPI Composites (NASDAQ:TPIC) nell'ultimo trimestre: Rialzista Leggermente rialzista Neutrale Le…