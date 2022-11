La Gazzetta dello Sport

Eroe per un giorno: 18 aprile 2009, Juventus - Inter 1 - 1. Quando la squadra di José Mourinho sembra aver vinto il derby d'Italia, ecco il colpo di testa inaspettato di Zdenekal minuto 91. Grygera: "Fagioli, fai come me. Ad Allegri Nedved servirebbe in campo..." Grygera parla a Gazzetta.mL'ex difensore ceco segnò a sorpresa nel 2009 contro l'Inter: "Che sensazione realizzare il pari al 91'.Gli infortuni hanno ...