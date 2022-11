Chirurgia refrattiva | facciamo il punto sulle tecniche più innovative con il Dr Angelo Appiotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 4 novembre 2022 – L'evoluzione dellechirurgiche per la correzione dei disturbi visivi garantisce vantaggi notevoli ai pazienti, offrendo soluzioni sempre meno invasive e più efficaci per il trattamento della superficie oculare. La moderna, infatti, propone procedimenti laser personalizzati e altamente affidabili, con cui eliminare o diminuire i difetti di refrazione. Si tratta diparticolarmente precise, attraverso le quali gli specialisti sono in grado di fornire una risposta concreta nella correzione di disturbi della vista come miopia, ipermetropia ed astigmatismo. Questo tipo di trattamenti chirurgici tiene conto delle caratteristiche individuali dei pazienti, per realizzare un rimodellamento del tessuto corneale capace di offrire una migliore visione ...