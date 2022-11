Mitologie perdute. Il rischio di una critica di moda ridotta ai minimi termini

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si fa strada serpeggiando un’opinione diffusa per cui social media e rivoluzione digitale avrebbero spinto i giornali diin un cono d’ombra; d’altronde perfino una testata storica come “Harper... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti