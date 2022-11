Il Digitale E Le Nuove Professioni Per L’integrazione Dei Giovani

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 3 novembre 2022) DIGITECH: Kickoff meeting – Next generation, Integrazione e10 novembre 2022 Milano Luiss Hub – Via Massimo D’Azeglio, 3, 20154 Milano MI Ore 17:00 – 19:00 Milano, 5 novembre 2022 Sarà un momento ricco di spunti di riflessione che presenterà uno scenario contemporaneo fatto di opportunità innovative nel lavoroe di nuovi profili professionali, il talk che si terrà il 10 novembre prossimo alle ore 17:00 fino alle 18:00 presso la sede di Luiss Hub di Milano dedicato e aperto a tutti gli studenti e ai new makers . DIGITECH: Kickoff meeting – Next generation, Integrazione esi inserisce nel programma della Milano Digital Week 2022 come evento tematico orientato ad approfondire l’evoluzione dei percorsi formativi degli studenti – anche expat – ed è organizzato ...