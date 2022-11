Caro ministro Sangiuliano ti scrivo | così mi distraggo un po’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022)Gennaro, mi congratulo per la nomina al prestigioso Ministero. E con una punta d’orgoglio mi piace ricordare quando abbiamo condiviso lo stesso sogno editoriale. Erano i tempi della gallina d’oro dell’Indipendente, il direttore Vittorio Feltri aprì la redazione napoletana e io e te ci trovammo vicini di scrivania. Io mi occupavo di cultura e spettacoli, tu di grandi inchieste. Il giornale chiuse e ognuno prese la propria strada. La tua ti ha portato ad maiora. E mi congratulo per la tua scelta: la tua prima visita ufficiale non poteva che essere Napoli, prima alla Fondazione Benedetto Croce e poi al Mann, il Museo Archeologico più importante al mondo, due luoghi simbolo della cultura. Ti giro uno stralcio di lettera che in forma privata ho inviato al direttore di un quotidiano locale: preferiresti pagare, diciamo 5 euro (cifra simbolica) e essere accolto con un ...