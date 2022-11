Sisto Fi | “Intercettazioni per rave? Per evitarle va abbassata la pena”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 2 novembre 2022 “Ci sono emergenze e emergenze. Quella del caro energia e delle bollette non possono essere risolte negli stessi tempi di altre. Quelle che sono state affrontate sono state risolte in tempi rapidi.? Il temava posto in maniera critica. L'unico modo per evitareè abbassare la. Il Governo propone un decreto legge, il parlamento poi ne discute. L'umiltà e l'eleganza serve. Io non dico che la norma va cambiata ma che il Parlamento ne parli. Predappio? Sono distante quanto il Presidente del Consiglio forse anche di più”. Lo ha dichiarato Francesco Paoloesponente di Forza Italia entrando a Palazzo Chigi per il giuramento come Sottosegretario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev