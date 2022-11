Feyenoord | Kokcu sicuro | «E’ tutto nelle nostre mani»

(Di mercoledì 2 novembre 2022), centrocampista del, ha parlato in vista del match di Europa League contro la Lazio: le dichiarazioniha parlato ai canali ufficiali delin vista del match con la Lazio. LE PAROLE – «. L’ho notato sopratultime due trasferte. Ti rendi conto di come l’atmosfera possa incidere sulla partita. Con lo Sturm Graz avevamo vinto 6-0 all’andata e in Austria abbiamo perso. Sono curioso di sapere cosa proverà la Lazio da noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

, centrocampista del, ha parlato in vista del match di Europa League contro la Lazio: le dichiarazioniha parlato ai canali ufficiali delin vista del match con la Lazio.Commenta per primo Orkun, centrocampista del, ha parlato ai canali del club in vista della sfida di Europa League contro la Lazio : 'Tutto è ancora nelle nostre mani. L'ho notato soprattutto nelle ultime due ...Lo stadio De Kuip si prepara alla gara tra Feyenoord e Lazio in programma giovedì 3 novembre alle 18.45. Gli olandesi davanti al loro pubblico metteranno in campo tutte le loro forze ...[themoneytizer id=”99064-6] Il prossimo avversario della Lazio sarà il Feyenoord, nella 6° giornata della fase a gironi di Europa League. Domani sarà una sfida decisiva in chiave qualificazione al pr ...