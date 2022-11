Sporting Lisbona vs Eintracht Francoforte – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 novembre 2022) Un posto negli ultimi 16 è ancora possibile sia per loche per l’in vista della sfida di martedì 1 novembre nel Gruppo D di Champions League all’Estadio Jose Alvalade. La squadra di Ruben Amorim occupa attualmente il secondo e ultimo posto ad eliminazione diretta in classifica, con ilal terzo posto, ma dietro solo per i punti ottenuti nei testa a testa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo essere riuscito a ...