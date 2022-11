Running | Corsa dei Santi 2022 | successi per Ndikumana e Muli

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Si è da poco conclusa la 14esima edizione de Ladei, appuntamento romano diideata e voluta da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi per celebrare la giornata di Ognis. In campo maschile è arriva la vittoria in solitaria del runner del Burundi Celestin, che in 28:57 ha chiuso con quasi mezzo minuto sulla coppia azzurra formata da Nekagenet Crippa (29:24) e Ahmed Ouhda (29:28). In campo femminile, invece, a tagliare il traguardo per prima è la keniana Mawia Lucy(31:50), che ha rifilato oltre un minuto all’atleta del Burundi Francine Niyomukunzi (32:55), seguita a sua volta dalla connazionale Cavaline Nahimana (34:03). La prima delle azzurre è stata Alessia Tuccitto in 35:07. SportFace.