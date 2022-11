Memo Remigi si difende dopo il licenziamento dalla Rai | “Sono distrutto”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 1 novembre 2022) L’esperienza dia Oggi è un altro giorno si è conclusa in seguito alla molestia commessa in diretta ai danni di Jessica Morlacchi. L’episodio ha spinto la Rai a chiudere definitivamente il suo contratto, nonostante lui fosse da tempo uno dei volti più apprezzati del programma condotto da Serena Bortone. Il cantante ha provato a chiedere perdono alla collega, ma almeno per ora non ha ottenuto l’effetto sperato. Lei, infatti, si è sentita a disagio e non accetta le sue giustificazioni: “Mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivatamia condiscendenza. È inaccettabile” – ha scritto lei su Instagram. Vi raccomandiamo... Jessica Morlacchi risponde ala molestia: "Un ...