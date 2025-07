Roma ladri nella villa di Valentino | la guardia spara e i malviventi scappano

Roma ancora scossa da un tentato furto nella villa di Valentino. Domenica scorsa, due ladri mascherati hanno tentato di penetrare nella residenza di lusso in via Appia Piagnatelli, ma la pronta reazione di una guardia ha evitato il peggio, sventando un colpo potenzialmente devastante. La vicenda si conclude con i malviventi che sono riusciti a scappare, lasciando dietro di sé un’atmosfera di paura e mistero.

Attimi di terrore nella residenza romana dello stilista Valentino. Domenica scorsa, due ladri con il volto coperto hanno tentato di introdursi nella lussuosa villa situata in via Appia Piagnatelli, ma l'intervento tempestivo di una guardia giurata ha evitato il peggio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Roma, i malviventi sono riusciti a superare il perimetro esterno della proprietĂ e a entrare nel giardino. L'allarme è scattato immediatamente e la guardia giurata, per intimidirli, ha esploso un colpo di pistola in aria. A quel punto, i due banditi si sono dati alla fuga dopo essere saliti a bordo di un'automobile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, ladri nella villa di Valentino: la guardia spara e i malviventi scappano

