Giovane napoletano ucciso a coltellate dopo lite in piazza | fermati due uomini sono padre e figlio

Una tragica vicenda scuote San Marco Evangelista: un giovane napoletano di 26 anni perde la vita a seguito di una lite finita nel sangue. I carabinieri hanno arrestato padre e figlio, sospettati di aver causato l’omicidio. Un episodio che rinnova l’urgenza di promuovere il rispetto e la tolleranza nelle nostre strade, affinché fatti così non si ripetano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

I carabinieri hanno fermato due persone per la morte di un 26enne napoletano, ucciso dopo una lite in piazza a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

