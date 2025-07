outdoor film festival si chiude il sipario sulla terza edizione

L’Outdoor Film Festival chiude la sua terza edizione con un successo esplosivo, attirando ventimila giovani da tutta Italia a San Valentino Torio. Un evento all’insegna di cinema, star internazionali e incontri indimenticabili, che ha saputo coinvolgere e affascinare il pubblico in quattro giornate ricche di emozioni. Con un red carpet glamour e ospiti d’eccezione, questa manifestazione si conferma come uno dei momenti più attesi della stagione cinematografica all’aperto, lasciando tutti con la voglia di tornare l’anno prossimo.

Tempo di lettura: 2 minuti Ventimila giovani da tutta Italia hanno partecipato alla terza edizione dell’Outdoor Film Festival diretto da Giuliano Squitieri e organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. Quattro giornate a San Valentino Torio ricche di eventi in programma e un red carpet con le star internazionali come Noah Schnapp, Asa Butterflield, Tyler Posey e Sasha Pieterse intervistate sul palco da Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, insieme a Valeria Angione, Arturo Muselli, Sara Lazzaro, il regista Ludovico De Martino, l’opinionista Beatrice Luzzi, il direttore della fotografia David Procter, per un totale di 8 milioni di interazioni sui social network. 🔗 Leggi su Anteprima24.it