Sono andata ad operarmi al seno in Turchia per risparmiare ma il capezzolo è andato in necrosi Tutti mi avevano avvertito di non andarci ma pensavo di saperne di più La storia di Chloe Roiser

La storia di Chloe Roiser è un doloroso monito per chi considera interventi estetici all’estero. A soli 31 anni, madre di cinque figli, ha visto il suo sogno di migliorare l’aspetto trasformarsi in un incubo, con il rischio di perdere il seno dopo un intervento in Turchia. Una decisione presa per risparmiare, che le sta costando care in salute e serenità. Questa vicenda evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati, perché la bellezza non vale il prezzo della sicurezza.

Un’infermiera britannica che si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva in Turchia è ancora bloccata nel Paese sette settimane dopo, spendendo migliaia di euro per cercare di salvare i suoi capezzoli e il suo seno. Chloe Roiser, 31 anni, madre di cinque figli, è stata sottoposta a un intervento chirurgico in un ospedale di Antalya, ma ora rischia di perdere l’intero seno. Chloe si è recata in Turchia ad aprile per sottoporsi all’intervento chirurgico da 3.500 sterline (circa 4.000 euro), ma è stata costretta a ritornarvi a fine maggio dopo aver rimosso la medicazione che ha rivelato una grave infezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono andata ad operarmi al seno in Turchia per risparmiare, ma il capezzolo è andato in necrosi. Tutti mi avevano avvertito di non andarci, ma pensavo di saperne di più”. La storia di Chloe Roiser

In questa notizia si parla di: seno - turchia - sono - andata

Napoli, la storia di Teresa: «Seno rifatto in Turchia, così mi hanno sfregiata» - A Napoli, Teresa ha vissuto un calvario che ha cambiato per sempre la sua vita: un intervento in Turchia per un seno rifatto si è trasformato in un incubo, lasciandola sfregiata e profondamente ferita.

«Non avrei mai dovuto modificare il mio corpo. Ma non si è mai contenti del proprio aspetto, e ora potrei perdere il seno» Vai su Facebook

“Sono andata ad operarmi al seno in Turchia per risparmiare, ma il capezzolo è andato in necrosi; «Mi sono rifatta il seno in Turchia, dopo l'intervento è iniziato l'incubo: ora ho una necrosi»; Napoli, la storia di Teresa: «Seno rifatto in Turchia, così mi hanno sfregiata».

«Mi sono rifatta il seno in Turchia, dopo l'intervento è iniziato l'incubo: ora ho una necrosi» - Ma non si è mai contenti del proprio aspetto, e ora potrei perdere il seno». msn.com scrive

Napoli, la storia di Teresa: «Seno rifatto in Turchia, così mi hanno sfregiata» - Il Mattino - Napoli, la storia di Teresa: «Seno rifatto in Turchia, così mi hanno sfregiata» "Dopo l’intervento forti emorragie ma il giorno successivo mi hanno dimessa e mandata in hotel" ... Secondo ilmattino.it