Mancano i soldi della droga e viene torturato | tre arresti

Un episodio di violenza e crudeltà scuote Catania: tre uomini hanno torturato un uomo, punendolo per un ammanco di denaro legato allo spaccio di droga. L’arresto dei sospettati evidenzia l’intensità del fenomeno criminale nella zona e la determinazione delle forze dell’ordine nel combatterlo. La vicenda tiene alta l’attenzione sulla difficile lotta contro il crimine organizzato, sottolineando quanto sia fondamentale il rispetto della legge e la tutela dei cittadini.

I carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone per aver torturato un uomo, punendolo per un ammanco di soldi provenienti dallo spaccio di droga. Il 25enne Cristian Rungo, il 35enne Paolo Simone Scuderi e il 22enne Orazio Guerino hanno rinchiuso l'uomo in una stalla, legandolo a una sedia e picchiandolo, per poi rasargli i capelli e le sopracciglia.