Juanlu la distanza si riduce! Le cifre per chiudere l’affare con il Siviglia

Il mercato estivo è in fermento e Napoli si fa sempre più vicino a un grande rinforzo: Juanlu Sanchez del Siviglia. Dopo giorni di stallo, le trattative si intensificano e le cifre si riducono, avvicinando l’azzurro all’accordo. Un acquisto che potrebbe fare la differenza e mettere ulteriore benzina sul motore della corsa Scudetto di Conte. Il futuro azzurro si svela sempre più vicino, e tutti gli occhi sono puntati su questa trattativa.

Il terzino spagnolo è sempre più vicino al Napoli: tutti i dettagli e le cifre sull'operazione con il club della Liga. Conte a un passo dall'ottenere un nuovo rinforzo Proseguono con intensità i contatti tra il Napoli e il Siviglia per il passaggio di Juanlu Sanchez in maglia azzurra. Dopo qualche giorno di standby, la trattativa è ripartita più forte che mai. Gli azzurri vogliono chiudere il colpo per poter offrire ad Antonio Conte un nuovo rinforzo, un'alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo in vista del triplo impegno della prossima stagione. Nelle scorse settimane, il Siviglia ha chiesto 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore, ma con il trascorrere del tempo, la pretesa si è leggermente abbassata.

