Sinner favorito da un evento rarissimo | solo 3 giocatori nella storia si erano ritirati avanti 2 set a 0 in uno Slam

L'azzurro Jannik Sinner, favorito in un evento rarissimo nella storia dello slam, si è trovato in una situazione incredibile: ritirarsi prima di completare un match con un vantaggio di due set a zero. Problemi fisici e infortuni sono parte integrante del gioco del tennis, anche nelle fasi più delicate. Quello che è successo ieri sera sul Centre Court di Wimbledon ci ricorda quanto il destino possa essere imprevedibile e crudele, lasciando tutti senza fiato.

I problemi fisici e gli infortuni fanno parte del gioco nel tennis, anche a partita in corso ed in situazioni di punteggio estremamente delicate. Certo, ci sono casi più eclatanti di altri e quanto accaduto ieri sera sul Centre Court di Wimbledon nell'ottavo di finale del torneo di singolare maschile tra il numero uno al mondo Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov è uno di questi. L'azzurro, in grande difficoltà sin dalle battute iniziali per un fastidio al gomito destro (dopo una caduta nel primo game del match) e soprattutto per la qualità di gioco evidenziata dal suo avversario, ha usufruito del ritiro di Dimitrov per un grave infortunio al pettorale subito dopo aver messo a segno l'ace che lo ha portato sul 2-2 nel terzo set.

