Rugby Mondiali Under 20 | l’Italia sfida la Georgia e punta la top 8

Con il destino ancora nelle proprie mani, l’Italia under 20 si prepara a sfidare la Georgia in un match decisivo per staccare il pass verso i quarti di finale. Dopo una partenza difficile, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, puntando ora alla top 8 mondiale. Domani sera, allo Stadio San Michele di Calvisano, sarà il momento di mettere in campo tutta la grinta. L’Italia può ancora sognare, ma bisogna vincere.

Si chiude domani sera la fase a gironi della World Rugby Under 20 Championship, i Mondiali juniores della palla ovale, e l’Italia scenderà in campo allo Stadio San Michele di Calvisano per sfidare la Georgia nell’ultimo match del girone C. Una sfida fondamentale per la classifica e per il prosieguo della strada iridata. Dopo il ko all’esordio contro la Nuova Zelanda, infatti, l’Italia ha battuto di misura l’Irlanda e attualmente è terza nel girone con 4 punti, due in meno degli irlandesi e due in più della Georgia. Se, come da pronostico, i Baby Blacks dovessero battere senza patemi l’Irlanda allora la partita con i Lelos potrebbe valere la seconda posizione finale in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Mondiali Under 20: l’Italia sfida la Georgia e punta la top 8

