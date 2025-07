Cellule staminali dal Giappone arriva la prossima rivoluzione

Il Giappone si prepara a rivoluzionare la medicina con le cellule staminali iPS, una scoperta che ha sancito un nuovo paradigma nel campo della bioterapia. Quasi vent’anni dopo il lavoro pionieristico del professor Yamanaka, il Paese sta guidando l’innovazione con oltre 60 trial clinici in corso, rappresentando un terzo di quelli mondiali. Laboratori all’avanguardia e una visione di futuro promettente rendono questa rivoluzione pronta a cambiare le regole del gioco.

Il Giappone è pronto a guidare una rivoluzione medica grazie alle cellule staminali pluripotenti indotte (iPS).  A quasi vent'anni dalla scoperta del professor Shinya Yamanaka — che nel 2006 dimostrò come le cellule adulte potessero essere "riprogrammate" per tornare a uno stato embrionale — oggi nel Paese ci sono piĂą di 60 trial clinici su terapie basate su cellule iPS, circa un terzo di quelli in corso nel mondo. Laboratori all'avanguardia e ospedali di nuova generazione, con incubatori pieni di tessuti cellulari, stanno gettando le basi per trattamenti capaci di riparare retine, muscoli cardiaci e neuroni.

