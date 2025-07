Ascolti tv | Noos – L’avventura della conoscenza 13.9% Cornetto Battiti Live 19.9% | Dati Auditel lunedì 7 luglio 2025

Lunedì 7 luglio 2025 si è acceso il duello tra Rai 1 e Canale 5, con "Noos – L’avventura della conoscenza" e "Cornetto Battiti Live" pronti a conquistare il pubblico. Quale programma ha prevalso nei favori degli spettatori? I dati Auditel della prima serata svelano le preferenze degli italiani, tra emozioni e intrattenimento. Scopriamo insieme chi ha vinto questa appassionante sfida televisiva e quali sono le tendenze del momento.

Ascolti tv di lunedì 7 luglio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Noos – L’avventura della conoscenza ” contro il “ Cornetto Battiti Live “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 7 luglio 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Noos – L’avventura della conoscenza vs Cornetto Battiti Live. Auditel ieri sera, 7 luglio 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it