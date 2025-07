Juve Tudor avrà il nuovo centrocampista | arriva dalla Bundesliga

La Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo con un colpo strategico dalla Bundesliga, puntando su un talento che potrebbe fare la differenza. Con Tudor deciso a rafforzare la rosa, l'arrivo di questo nuovo centrocampista promette di rivoluzionare il reparto e portare nuova energia in campo. I tifosi sono già in fermento, pronti a scoprire come questa mossa cambierà le sorti della squadra. L’operazione è solo all’inizio: il feeling tra mercato e obiettivi è più forte che mai.

La Juventus sta per piazzare un colpo anche a centrocampo: individuato il profilo ideale, gioca in Bundesliga Juve, Tudor avrà il nuovo centrocampista: arriva dalla Bundsliga (Ansa Foto) – SerieAnews Chi pensa che l’arrivo di Jonathan David basti a cambiare il volto della Juventus si sbaglia di grosso. A Torino lo sanno bene: l’attacco può considerarsi rinforzato, sì, ma il centrocampo e la difesa sono ancora sotto esame. Ed è proprio in mezzo al campo che la dirigenza bianconera sta valutando le mosse più delicate. La stagione scorsa, segnata da scelte tecniche coraggiose e da un mercato aggressivo, non ha portato i frutti sperati. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, Tudor avrà il nuovo centrocampista: arriva dalla Bundesliga

In questa notizia si parla di: juve - tudor - avrà - centrocampista

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

È il giorno di Juventus-Manchester City Igor Tudor sfida Pep Guardiola in una gara che stabilirà chi sarà la prima in classifica nel girone G del Mondiale per Club Secondo voi chi avrà la meglio Vai su Facebook

La Juventus ha scelto il centrocampista: l'identikit chiesto da Tudor; Juve-Wydad, poker Mondiale per Tudor e ottavi in tasca: tutte le dichiarazioni; Tudor batte le mani sul tavolo dopo Juve-Genoa e se ne va: ha detto la frase più juventina dell'anno.